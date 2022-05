(Di mercoledì 18 maggio 2022) Le foto della cerimonia d'apertura, con Eva Longoria, Forest Whitaker, Julianne Moore, Rebecca Hall e Volodymyr Zelensky in collegamento

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: È iniziato il festival di Cannes - ilpost : È iniziato il festival di Cannes - vrottn : @Agenzia_Ansa UCRAINA | Zelensky a sorpresa al Festival di Cannes, è apparso in mezzo a loro e ha dichiarato: 'pace… - sole24ore : Quello che #Putin non voleva è quello che Putin ha ottenuto: l’allargamento della #Nato. #Lupi: dal pericolo… - itsnorab : Oggi è ufficialmente iniziato il festival di #Cannes2022 e ciò significa che è ufficialmente iniziata la stagione d… -

03.58 A Kiev si apre il primo processo per crimini di guerraoggi a Kiev il primo processo per crimini di guerra dall'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Imputato un soldato russo ...Nella serata di ieri il presidente ucraino è intervenuto in videocollegamento aldi Cannes ...ma senza successo Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che martedì ècon ...“Dopo l’indimenticabile esperienza presso il Comitato Olimpico di Torino 2006 è un onore essere parte di un così importante momento culturale" ...Dopo l’annata annullata causa Covid del 2020 e quella fuori stagione del 2021, si ritorna alla tradizione. Ieri sera si è ufficialmente inaugurato il festival al “Palais” ricoperto del cielo pieno di ...