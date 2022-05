Droga: sorpresi con cocaina e crack in auto, due arresti a Caserta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Caserta, 18 mag. (Adnkronos) - sorpresi con cocaina e crack in auto, un 46enne e un 28enne, entrambi residenti a Caserta, sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Il personale della Squadra Volante del locale Upgsp nel percorrere via Cilea ha notato, sabato scorso, un uomo che alla vista della pattuglia, ha raggiunto repentinamente un veicolo Suzuki Swift parcheggiato poco distante e con a bordo un'altra persona. Insospettiti, gli agenti li hanno bloccati e nei pressi del'auto sono state rinvenute tre bustine di cellophane contenti, rispettivamente, 4 dosi di sostanza bianca polverosa racchiusa in una pellicola di plastica, ulteriori 4 dosi di sostanza bianca polverosa analogamente confezionata ed ancora altre 3 dosi di sostanza ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022), 18 mag. (Adnkronos) -conin, un 46enne e un 28enne, entrambi residenti a, sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Il personale della Squadra Volante del locale Upgsp nel percorrere via Cilea ha notato, sabato scorso, un uomo che alla vista della pattuglia, ha raggiunto repentinamente un veicolo Suzuki Swift parcheggiato poco distante e con a bordo un'altra persona. Insospettiti, gli agenti li hanno bloccati e nei pressi del'sono state rinvenute tre bustine di cellophane contenti, rispettivamente, 4 dosi di sostanza bianca polverosa racchiusa in una pellicola di plastica, ulteriori 4 dosi di sostanza bianca polverosa analogamente confezionata ed ancora altre 3 dosi di sostanza ...

