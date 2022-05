Dramma a Palestrina | trovata coppia morta abbracciata nel letto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Un cattivo odore, poi l’allarme dei vicini che hanno chiamato le forze dell’ordine perché in quell’appartamento, dove tutto taceva da giorni, qualcosa secondo loro non andava. E avevano ragione perché una volta dentro casa i Carabinieri hanno trovato unanel. Conviventi trovati morti aLa porta chiusa dall’interno, l’intervento dei Vigili del Fuoco per buttarla giù perché nessuno, dall’altra parte, rispondeva. Una volta dentro, infatti, i Carabinieri hanno trovato un uomo di 51 anni e una donna di 60 morti, sdraiati l’uno accanto all’altro, ormai senza vita. Erano morti da diversi giorni, per questo i vicini avevano sentito quel cattivo odore. E avevano allertato le forze dell’ordine. Come sono morti Sui corpi, in evidente stato di decomposizione, non sono ...