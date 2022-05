Dove vedere Brescia-Monza, streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv playoff Serie B (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il match Brescia-Monza, valido per la semifinale d’andata dei playoff della Serie B 2021/22, si gioca mercoledì 18 maggio alle ore 20 nello stadio Rigamonti di Brescia. La gara di ritorno si giocherà domenica 22 maggio alle 21 nella città brianzola. Le probabili formazioni di Brescia-Monza Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Adorni, Mangraviti, Pajac; Bisoli, Van de L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Brescia-Monza, streaming gratis e diretta tv Rai? Probabili formazioni Monza-Salernitana, Serie ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il match, valido per la semifinale d’andata deidellaB 2021/22, si gioca mercoledì 18 maggio alle ore 20 nello stadio Rigamonti di. La gara di ritorno si giocherà domenica 22 maggio alle 21 nella città brianzola. Le probabili formazioni di(4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Adorni, Mangraviti, Pajac; Bisoli, Van de L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::tv Rai? Probabili formazioni-Salernitana,...

Advertising

borghi_claudio : Ho appena finito di vedere 'the dropout'... diciamo che potreste vederlo anche voi, così, giusto per farvi un idea… - andreasaputo24 : @matteopittaccio sai dove si possono vedere? - marumrty : Oggi da me c'è il g1ro d'it4lia quindi non solo avrò la rottura di scatole degli autobus deviati ma pure mio padre… - GCambini : @donatel05765204 @e_joker007 @raflio13 @maxdantoni Tutto sta a vedere il surplus dove va a finire Quale tipo di Wel… - dearjhoney : quest’anno non voglio vedere nemmeno uno di quei tweet acchiappa like dove “in inverno vi lamentate del freddo e or… -