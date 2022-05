"Dove la ho beccata in pantaloncini e costume": Lilli Gruber travolta da Mario Giordano, come lo spiega? (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mario Giordano si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Il conduttore di Fuori dal Coro torna a parlare di Lilli Gruber, con cui qualche mese fa ha avuto un acceso botta e risposta. Il motivo? Alla collega non piace la voce di Giordano. Ed ecco allora che ci pensa il diretto interessato a rinfrescarle la memoria. "La tv si nutre di differenze, anche il difetto può diventare un elemento distintivo. Ma ci ho sofferto e, quando colleghi come la Gruber ci scherzano e mi scimmiottano, ci resto male. Anche perché poi si fanno portabandiera del politicamente corretto", è la stoccata sulle colonne di Chi. Ma non è tutto, perché il giornalista al settimanale ricorda l'amicizia che lega la Gruber a Carlo De Benedetti: "In barca con De Benedetti non ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022)si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Il conduttore di Fuori dal Coro torna a parlare di, con cui qualche mese fa ha avuto un acceso botta e risposta. Il motivo? Alla collega non piace la voce di. Ed ecco allora che ci pensa il diretto interessato a rinfrescarle la memoria. "La tv si nutre di differenze, anche il difetto può diventare un elemento distintivo. Ma ci ho sofferto e, quando colleghilaci scherzano e mi scimmiottano, ci resto male. Anche perché poi si fanno portabandiera del politicamente corretto", è la stoccata sulle colonne di Chi. Ma non è tutto, perché il giornalista al settimanale ricorda l'amicizia che lega laa Carlo De Benedetti: "In barca con De Benedetti non ci ...

