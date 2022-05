"Dove finiscono i miliardi che incassa per il Chelsea": l'ultimo (grave) sospetto su Roman Abramovich (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il passaggio del Chelsea dal magnate russo Roman Abramovich al concorso americano Todd Boehly potrebbe saltare clamorosamente. L'ipotesi l'ha fatta trapelare una fonte del governo britannico, interpellata dalla Bbc. Il rischio è che l'accordo di 5 miliardi di euro non vada più in porto: “Rimangono due grandi punti critici: Dove saranno collocati esattamente i proventi della vendita e quali garanzie legali verranno fornite al governo sul denaro destinato in beneficenza”, le sue parole. Chelsea, rischio mercato bloccato per la prossima stagione A questo punto, così, potrebbe non arrivare entro fine mese (data limite per la vendita) la licenza speciale necessaria per consentire la cessione del club londinese al coproprietario dei Los Angeles Dodgers. Roman ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il passaggio deldal magnate russoal concorso americano Todd Boehly potrebbe saltare clamorosamente. L'ipotesi l'ha fatta trapelare una fonte del governo britannico, interpellata dalla Bbc. Il rischio è che l'accordo di 5di euro non vada più in porto: “Rimangono due grandi punti critici:saranno collocati esattamente i proventi della vendita e quali garanzie legali verranno fornite al governo sul denaro destinato in beneficenza”, le sue parole., rischio mercato bloccato per la prossima stagione A questo punto, così, potrebbe non arrivare entro fine mese (data limite per la vendita) la licenza speciale necessaria per consentire la cessione del club londinese al coproprietario dei Los Angeles Dodgers....

