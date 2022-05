Dotare la polizia penitenziaria di telecamere indossabili | question time con Cartabia

(Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 18 maggio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra della Giustizia, Marta(foto), risponderà a un’interrogazione sulle iniziative volte ail personale del Corpo didiper l’espletamento delle funzioni di vigilanza e mantenimento della sicurezza nelle carceri (Lollobrigida – FdI). L'articolo L'Opinionista.

La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte ail personale del Corpo dipenitenziaria di telecamere indossabili per l'espletamento ...Nel rimarcare che si tratta di "una situazione ormai fuori controllo ", la Uil ritiene necessarioil personale dellapenitenziaria di taser e annuncia la richiesta di convocazione ...Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra della Giustizia, Marta.Questa attività dimostra che la Polizia Locale di Albenga è presente sul territorio ... al regolamento di videosorveglianza da oggi potremo dotare i nostri agenti di uno strumento in più, le Body Cam.