Dora Romano, Nonna Lina di Bang Bang Baby, a DM: «Con L'Amica Geniale è iniziata la mia seconda vita» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dora Romano Oltre quarant'anni di carriera alle spalle, quasi tutti passati sui palcoscenici teatrali, anche accanto a Vittorio Gassman e ai De Filippo. Una seconda vita lavorativa esplosa in tv e al cinema, dove è stata diretta da Ferzan Ozpetek e Paolo Sorrentino; un'inattesa notorietà che quasi la imbarazza. In mezzo, una serie di personaggi intensi, forti, sorprendenti ed interpretati con cura e mestiere, che la rendono una delle attrici italiane più interessanti su piazza: è Dora Romano, candidata ai Nastri D'Argento come Miglior Attrice Protagonista per Bang Bang Baby, serie Prime Video nella quale interpreta Nonna Lina e di cui saranno rilasciati il 19 maggio ...

SteveImparato : Ottima interpretazione di tutti ma Dora Romano per me é stata una scoperta inattesa. ???????????? @PrimeVideoIT #BangBangBaby - teleaudiencias : Ya en Amazon Prime Video la serie 'Bang Bang Baby'. Protagonizada por Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio… - LittleA_83 : Dora Romano come 'nonna Lina' con il suo 'folletto' ???????????? è fantastica in #BangBangBaby ???? -