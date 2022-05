Don't Look Deeper: Catherine Hardwicke trasforma la serie tv in un film (Di mercoledì 18 maggio 2022) La regista Catherine Hardwicke ha trasformato la serie Don't Look Deeper realizzata per la defunta piattaforma di streaming Quibi in un film. Catherine Hardwicke ha trasformato la sere Don't Look Deeper realizzata per Quibi in un film. Il progetto è stato modificato dopo la chiusura della piattaforma e verrà presentato al Mercato di Cannes. Don't Look Deeper era stato ideato come una serie in quattordici episodi e un budget di 12 milioni di dollari. Il film seguirà quindi Aisha (Helena Howard), una studentessa del liceo che non riesce a non pensare di avere qualcosa di sbagliato. La realtà è che non è ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 maggio 2022) La registahato laDon'trealizzata per la defunta piattaforma di streaming Quibi in unhato la sere Don'trealizzata per Quibi in un. Il progetto è stato modificato dopo la chiusura della piattaforma e verrà presentato al Mercato di Cannes. Don'tera stato ideato come unain quattordici episodi e un budget di 12 milioni di dollari. Ilseguirà quindi Aisha (Helena Howard), una studentessa del liceo che non riesce a non pensare di avere qualcosa di sbagliato. La realtà è che non è ...

