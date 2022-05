Diretta "In 60 giorni", lo schiaffo di Biden a Erdogan: ecco il piano per stravolgere la Nato, che cosa accadrà (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'epilogo della resistenza del Battaglione Azov a Mariupol domina le cronache nella giornata di guerra in Ucraina numero 84. Tremila civili ucraini sono stati trasferiti dai russi in una ex colonia penale a Donetsk, mentre si tratta per far uscire incolumi anche gli ultimi combattenti dal bunker delle acciaierie Azovstal. Sul piano diplomatico, proseguono le tensioni nella Nato sull'adesione di Finlandia e Svezia a cui si è detta contraria la Turchia di Erdogan, con gli Stati Uniti impegnati in una difficile mediazione. Ore 19.19 Nato, amb. Usa: Svezia e Finlandia ingresso "in un paio di mesi" Svezia e Finlandia potrebbero entrare nella Nato nei prossimi "due mesi": ad annunciarlo è stato l'ambasciatore degli Stati Uniti presso all'Alleanza, Julianne Smith, a Sky News Uk. La signora Smith ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'epilogo della resistenza del Battaglione Azov a Mariupol domina le cronache nella giornata di guerra in Ucraina numero 84. Tremila civili ucraini sono stati trasferiti dai russi in una ex colonia penale a Donetsk, mentre si tratta per far uscire incolumi anche gli ultimi combattenti dal bunker delle acciaierie Azovstal. Suldiplomatico, proseguono le tensioni nellasull'adesione di Finlandia e Svezia a cui si è detta contraria la Turchia di, con gli Stati Uniti impegnati in una difficile mediazione. Ore 19.19, amb. Usa: Svezia e Finlandia ingresso "in un paio di mesi" Svezia e Finlandia potrebbero entrare nellanei prossimi "due mesi": ad annunciarlo è stato l'ambasciatore degli Stati Uniti presso all'Alleanza, Julianne Smith, a Sky News Uk. La signora Smith ha ...

