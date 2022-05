DIRETTA Giro d’Italia 2022, Santarcangelo-Reggio Emilia LIVE: andatura folle in gruppo per il forte vento, occhio ai ventagli (Di mercoledì 18 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 15.27 Ecco un’immagine dalla corsa che ritrae il gruppo indiavolato: Forget about boring stages at this Giro! Non ci soon tappe noiose al Giro!#Giro pic.twitter.com/6XQZIrb9tt — Giro d’Italia (@Giroditalia) May 18, 2022 15.25 Nell’ultima mezz’ora, la velocità media è stata di 58 km/h. Un dato incredibile. 15.22 andatura ora leggermente più controllata, ma non è finito ancora il momento di tensione. 15.21 Con i 3? presi, Carapaz raggiunge Joao Almeida al secondo posto della generale. 15.19 La maglia rosa ci ha provato, ma non è riuscito a prendere secondi di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.27 Ecco un’immagine dalla corsa che ritrae ilindiavolato: Forget about boring stages at this! Non ci soon tappe noiose al!#pic.twitter.com/6XQZIrb9tt —(@ditalia) May 18,15.25 Nell’ultima mezz’ora, la velocità media è stata di 58 km/h. Un dato incredibile. 15.22ora leggermente più controllata, ma non è finito ancora il momento di tensione. 15.21 Con i 3? presi, Carapaz raggiunge Joao Almeida al secondo posto della generale. 15.19 La maglia rosa ci ha provato, ma non è riuscito a prendere secondi di ...

