Diretta Convocato l' ambasciatore italiano a Mosca | adesso la tensione è alle stelle Il Cremlino gela Zelensky | Cosa sta facendo

(Di mercoledì 18 maggio 2022) L'epilogo della resistenza del Battaglione Azov a Mariupol domina le cronache nella giornata di guerra in Ucraina numero 84. Tremila civili ucraini sono stati trasferiti dai russi in una ex colonia penale a Donetsk, mentre si tratta per far uscire incolumi anche gli ultimi combattenti dal bunker delle acciaierie Azovstal. Sul piano diplomatico, proseguono le tensioni nella Nato sull'adesione di Finlandia e Svezia a cui si è detta contraria la Turchia di Erdogan, con gli Stati Uniti impegnati in una difficile mediazione. Ore 12.18 Pentagono elogia i combattenti di Azovstal Il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha mandato un messaggio all'Ucraina elogiando i combattenti ucraini che si erano nascosti nelle acciaierie di Mariupol per difendere la città. Lo riferisce la Bbc online. Tra lunedì e martedì, centinaia di combattenti hanno lasciato il sito a bordo di due convogli. "I soldati ...