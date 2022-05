Dieta Mediterranea, al via il Festival nazionale (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Nasce in Italia il Festival nazionale della Dieta Mediterranea con un calendario di eventi in Campania da Paestum a Pollica e una piattaforma online per diffondere il patrimonio questo patrimonio immateriale Unesco, in modo organico e coordinato. L’idea è quella di dare risalto ai numerosi attori del mondo scientifico, istituzionale e privato che da anni si adoperano per la sua tutela e valorizzazione abbracciando ogni aspetto, dalla dimensione culturale alla valorizzazione delle filiere che attraverso le pratiche agricole virtuose e la tutela delle biodiversità autoctone rappresentano in modo concreto alcuni dei pilastri fondamentali dello stile di vita “Dieta Mediterranea”. Il progetto, che nasce in occasione dell’anno di Presidenza Italiana del Network delle Comunità ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Nasce in Italia ildellacon un calendario di eventi in Campania da Paestum a Pollica e una piattaforma online per diffondere il patrimonio questo patrimonio immateriale Unesco, in modo organico e coordinato. L’idea è quella di dare risalto ai numerosi attori del mondo scientifico, istituzionale e privato che da anni si adoperano per la sua tutela e valorizzazione abbracciando ogni aspetto, dalla dimensione culturale alla valorizzazione delle filiere che attraverso le pratiche agricole virtuose e la tutela delle biodiversità autoctone rappresentano in modo concreto alcuni dei pilastri fondamentali dello stile di vita “”. Il progetto, che nasce in occasione dell’anno di Presidenza Italiana del Network delle Comunità ...

