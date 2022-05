Dieci anni dopo il terremoto Errani ricorda il “grande lavoro di squadra” (Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI - “Un grande lavoro di squadra. Abbiamo visto cosa è capace di fare una comunità che è in grado di darsi degli obiettivi comuni e di condividerli. Questa storia ci insegna cosa vuol dire superare gli egoismi e i punti di vista personali mettendo in comune le soluzioni. Credo che in questi momenti così drammatici e incerti, per la guerra e la crisi, coltivare e diffondere questi valori sia molto importante”. Vasco Errani era alla guida della Regione quando l'Emilia fu colpita dal terremoto nel maggio 2012. A Dieci anni dal sisma - 28 morti e 300 feriti e oltre 12 miliardi di euro di danni complessivi - l'ex governatore, ‘uomo della ricostruzione', intervistato dall'AGI, ricorda le tappe della rinascita di una terra duramente ... Leggi su agi (Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI - “Undi. Abbiamo visto cosa è capace di fare una comunità che è in grado di darsi degli obiettivi comuni e di condividerli. Questa storia ci insegna cosa vuol dire superare gli egoismi e i punti di vista personali mettendo in comune le soluzioni. Credo che in questi momenti così drammatici e incerti, per la guerra e la crisi, coltivare e diffondere questi valori sia molto importante”. Vascoera alla guida della Regione quando l'Emilia fu colpita dalnel maggio 2012. Adal sisma - 28 morti e 300 feriti e oltre 12 miliardi di euro di dcomplessivi - l'ex governatore, ‘uomo della ricostruzione', intervistato dall'AGI,le tappe della rinascita di una terra duramente ...

