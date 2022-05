Diabetologo Brandoni: "Malattia in aumento, sport la principale terapia" (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) - "La popolazione con diabete è in costante aumento: sono oltre 450 milioni i diabetici nel mondo" e "in Italia ogni giorno registriamo 22mila nuovi casi di sindrome metabolica caratterizzata da iperglicemia, l'equivalente degli abitanti di una città di medie dimensioni. Non solo: nel nostro Paese la patologia segna un +5% rispetto al 2021. Un dato in parte fisiologico, ma anche dovuto al fatto che le persone durante la pandemia hanno assunto più calorie e praticato meno sport. Tuttavia, l'attività fisica per le malattie metaboliche è una terapia a tutti gli effetti, la principale. Per questo 'farmaco' il dosaggio consigliato è 30 minuti di esercizio al giorno, tutti i giorni della settimana, per ridurre il rischio delle complicanze nel diabete, purché sotto controllo dello specialista ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) - "La popolazione con diabete è in costante: sono oltre 450 milioni i diabetici nel mondo" e "in Italia ogni giorno registriamo 22mila nuovi casi di sindrome metabolica caratterizzata da iperglicemia, l'equivalente degli abitanti di una città di medie dimensioni. Non solo: nel nostro Paese la patologia segna un +5% rispetto al 2021. Un dato in parte fisiologico, ma anche dovuto al fatto che le persone durante la pandemia hanno assunto più calorie e praticato meno. Tuttavia, l'attività fisica per le malattie metaboliche è unaa tutti gli effetti, la. Per questo 'farmaco' il dosaggio consigliato è 30 minuti di esercizio al giorno, tutti i giorni della settimana, per ridurre il rischio delle complicanze nel diabete, purché sotto controllo dello specialista ...

