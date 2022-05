Di4ri | la serie pre-teen italiana di Netflix su quell' età di cui nessuno parla

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Dal 18 maggio sulla piattaforma digitale, il dramedy in quindici episodi descrive il periodo più spiazzante della crescita,o che corrisponde agli anni delle medie

Advertising

ilgiornale : Una serie che racconta la gioventù di oggi tra compiti a casa e primi amori. Netflix scommette tutto con 'Di4ri', d… - tr3pido : Cominciando di4ri e mi sanguinano le orecchie per i dialoghi così banali, perché le serie italiane sono così cringe ???????? - TVTips_official : RT @StarGrrrl: Oggi vi parlo di #Di4ri su @TVTips_official e @dituttounpop La nuova serie @NetflixIT dedicata al pubblico teen. Rece e in… - StarGrrrl : Oggi vi parlo di #Di4ri su @TVTips_official e @dituttounpop La nuova serie @NetflixIT dedicata al pubblico teen.… - TVTips_official : Su @NetflixIT arriva #Di4ri, prima produzione italiana dedicata al pubblico young adult: un prodotto fresco e molto… -

Redazione Sorrisi Si puo' vedere su È una novità assoluta "", laNetflix che approda sulla piattaforma streaming dal 18 maggio . Siamo infatti abituati a racconti di adolescenti ("teen"), mentre laesplora il mondo dei giovanissimi: sono ...Questi sono solo alcuni degli importanti e delicati temi che troviamo in, la primaitaliana di Netflix pensata specificatamente per un pubblico di ragazzi . Composta da 15 episodi , è ...Di4ri, intervista al cast della serie tv Netflix: parlano gli interpreti di Pietro, Livia, Isabel, Daniele, Monica, Giulio, Mirko e Arianna.Prime cotte, primi baci, belle amicizie… e liti tra rivali. Alla scuola media Galileo Galilei le giornate trascorrono tra mille sorprese! Di4ri è la prima serie Netflix italiana per ragazzi. Lo show m ...