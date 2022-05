Depistaggio Borsellino, la prima volta del figlio Manfredi in aula (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Manfredi Borsellino arriva in aula poco dopo le due del pomeriggio, accompagnato da un amico. Per la prima volta nella sua vita, il figlio del giudice Paolo Borsellino, partecipa al processo sul Depistaggio sulla strage di via D’Amelio che vede alla sbarra tre poliziotti, Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, tutti accusati di concorso in calunnia aggravata dall’avere favorito Cosa nostra. Manfredi Borsellino, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, entra nell’aula bunker e si siede accanto al cognato, l’avvocato Fabio Trizzino, marito di Lucia Borsellino. Il legale è pronto per l’arringa per la parte civile nel processo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) –arriva inpoco dopo le due del pomeriggio, accompagnato da un amico. Per lanella sua vita, ildel giudice Paolo, partecipa al processo sulsulla strage di via D’Amelio che vede alla sbarra tre poliziotti, Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, tutti accusati di concorso in calunnia aggravata dall’avere favorito Cosa nostra., vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, entra nell’bunker e si siede accanto al cognato, l’avvocato Fabio Trizzino, marito di Lucia. Il legale è pronto per l’arringa per la parte civile nel processo ...

