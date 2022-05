Denti: come sbiancarli con il carbone vegetale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Chi non vorrebbe sfoggiare un sorriso bianco e splendente? La soluzione perfetta risiede nell’utilizzo del carbone vegetale. Ognuno di noi desidera sfoggiare un sorriso invidiabile, bianco e splendente. Tuttavia, il caffè, il fumo e un’igiene orale scorretta possono provocare l’ingiallimento progressivo dello smalto dei Denti. A quel punto, spesso si ricorre ai trattamenti presso Dentisti esperti, i quali però richiedono cifre da capogiro anche per il classico sbiancamento. Questo perché tale pratica prevede la pulizia profonda dello smalto, con annesso utilizzo del fluoro. Inoltre – come se non bastasse – il trattamento a lungo andare potrebbe addirittura rovinare la struttura stessa del dente. Denti: sorriso bianco splendente con il carbone ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Chi non vorrebbe sfoggiare un sorriso bianco e splendente? La soluzione perfetta risiede nell’utilizzo del. Ognuno di noi desidera sfoggiare un sorriso invidiabile, bianco e splendente. Tuttavia, il caffè, il fumo e un’igiene orale scorretta possono provocare l’ingiallimento progressivo dello smalto dei. A quel punto, spesso si ricorre ai trattamenti pressosti esperti, i quali però richiedono cifre da capogiro anche per il classico sbiancamento. Questo perché tale pratica prevede la pulizia profonda dello smalto, con annesso utilizzo del fluoro. Inoltre –se non bastasse – il trattamento a lungo andare potrebbe addirittura rovinare la struttura stessa del dente.: sorriso bianco splendente con il...

