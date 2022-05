Decreto Aiuti, testo definitivo in Gazzetta: bollette, bonus, tutte le misure (Di mercoledì 18 maggio 2022) È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore dal 18 maggio il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 contenente “misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina“. Il provvedimento in questione, soprannominato Decreto Aiuti, prevede una serie di misure volte da un lato al contenimento dei prezzi dell’energia e dell’inflazione, per i cittadini e per le imprese, e dall’altro lato al raggiungimento dell’indipendenza dal gas russo potenziando il settore delle rinnovabili. Previsto all’interno del Decreto infatti un assegno una tantum da 200 euro per pensionati e lavoratori, per contrastare il caro vita. Tra le altre ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 18 maggio 2022) È stato pubblicato inufficiale ed è in vigore dal 18 maggio il-legge 17 maggio 2022, n. 50 contenente “urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina“. Il provvedimento in questione, soprannominato, prevede una serie divolte da un lato al contenimento dei prezzi dell’energia e dell’inflazione, per i cittadini e per le imprese, e dall’altro lato al raggiungimento dell’indipendenza dal gas russo potenziando il settore delle rinnovabili. Previsto all’interno delinfatti un assegno una tantum da 200 euro per pensionati e lavoratori, per contrastare il caro vita. Tra le altre ...

