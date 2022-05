De Laurentiis | “Siamo in pieno mercato | ci saranno novità importanti per chi legge | chi segue | l’evoluzione della squadra”

Advertising

napolipiucom : Ritiro Dimaro, la presentazione, De Laurentiis: 'Novità importanti. Siamo in pieno mercato' #DeLaurentiis #Dimaro… - Xenobrigatismo : @Mussmauer @LattuadaGiacomo @jacopoformia @MatteoPedrosi No, nessuno li rimpiange. Si sta dicendo che la situazione… - infoitsport : LDT – Noi siamo con De Laurentiis, il consiglio di Zamparini e il VAR a servizio di Milano e Torino - napolipiucom : LDT - Noi siamo con De Laurentiis, il consiglio di Zamparini e il VAR a servizio di Milano e Torino #DeLaurentiis… - PaolaRgnm : RT @AleAuz86: Si può essere pro o contro De Laurentiis, sta roba andrebbe condannata a prescindere perché siamo ai livelli di una dittatur… -

... come richiesto da DeAllora signor Luciano come andiamo, ha studiato Il signor ... Non ciproprio signor Luciano. Dove crede di essere, a Domodossola Ne deve fare almeno un paio solo ...... ora arriva il mercato: 'Con Deho parlato di un po' di cose - ha raccontato Corsi - ... Lui all'Inter Nonancora a questo punto,in una fase di interessamento. Se uno pensa a ...Il Napoli presenta a Castel Volturno il ritiro a Dimaro in Trentina che si terrà dal 9 al 19 luglio 2022, poi trasferimento in Abruzzo.ForzAzzurri.net - Ritiro Dimaro, parla De Laurentiis Aurelio De Laurentiis ha presentato il ritiro di Dimaro in conferenza stampa con Luciano Spalletti e gli amministratori ...