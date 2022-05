DC - CN Super Heroes Channel, arriva il canale dedicato alle serie DC (Di mercoledì 18 maggio 2022) Cartoon Network+1 è pronto a trasformarsi in DC - CN Super Heroes Channel, il canale interamente dedicato alle serie targate DC, imperdibile per tutti i fan dei Supereroi! Cartoon Network+1 è pronto a trasformarsi in DC - CN Super Heroes Channel, il canale interamente dedicato alle serie targate DC, imperdibile per tutti i fan dei Supereroi! Dal 19 al 25 maggio, per tutto il giorno, andranno in onda le puntate più spassose di Teen Titans Go! e DC Super Hero Girls, per rivivere i momenti più divertenti e appassionanti delle serie che vedono al centro gli irresistibili ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 maggio 2022) Cartoon Network+1 è pronto a trasformarsi in DC - CN, ilinteramentetargate DC, imperdibile per tutti i fan deieroi! Cartoon Network+1 è pronto a trasformarsi in DC - CN, ilinteramentetargate DC, imperdibile per tutti i fan deieroi! Dal 19 al 25 maggio, per tutto il giorno, andranno in onda le puntate più spassose di Teen Titans Go! e DCHero Girls, per rivivere i momenti più divertenti e appassionanti delleche vedono al centro gli irresistibili ...

Advertising

ParliamoDiNews : DC - CN Super Heroes Channel, arriva il primo canale dedicato ai supereroi DC #super #heroes #channel #arriva… - cinefilosit : DC – CN Super Heroes Channel: il primo pop-up channel dedicato all’universo DC - Dtti_digitale : Cartoon Network+1 (608 di Sky) è pronto a trasformarsi in DC – CN Super Heroes Channel, il canale interamente dedic… - SpielzeugDe : LEGO SUPER HEROES BATMAN 76023 THE TUMBLER 1 EDIZIONE SET NUOVO SIGILLATO - keatspoems : my taste in super'heroes': mummie (heroes virgolettato perché secondo me nessuno dei due è proprio un 'hero', sono più antiheroes) -