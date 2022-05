Dalle serie inferiori alla finale. Eintracht e Rangers nella patria dell’Europa League (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dieci anni fa l’Eintracht chiudeva il campionato di seconda divisione tedesca sul podio, il Rangers diceva addio ad una pagina di storia sciogliendo il club per motivi finanziari e ripartendo dalla Third Division. Oggi sono le due finaliste di Europa League nello stadio della squadra che l’Europa League l’ha vinta più di tutti. A Siviglia è sfida tra squadre prestigiose, con un passato fatto di successi ma anche di cadute, ma soprattutto con due tifoserie che non hanno bisogno di presentazioni. L’Eintracht ha raggiunto la finale a suon di trasferte memorabili dei suoi tifosi, persino al Camp Nou dove circa 30.000 tedeschi hanno spodestato il pubblico di casa. Ma la finale del Sanchez Pizjuan evoca anche un precedente, quando i ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dieci anni fa l’chiudeva il campionato di seconda divisione tedesca sul podio, ildiceva addio ad una pagina di storia sciogliendo il club per motivi finanziari e ripartendo dThird Division. Oggi sono le due finaliste di Europanello stadio della squadra che l’Europal’ha vinta più di tutti. A Siviglia è sfida tra squadre prestigiose, con un passato fatto di successi ma anche di cadute, ma soprattutto con due tifoche non hanno bisogno di presentazioni. L’ha raggiunto laa suon di trasferte memorabili dei suoi tifosi, persino al Camp Nou dove circa 30.000 tedeschi hanno spodestato il pubblico di casa. Ma ladel Sanchez Pizjuan evoca anche un precedente, quando i ...

Advertising

sportface2016 : Dalle serie inferiori alla finale. #Eintracht e #Rangers nella patria dell'#UEL - ComeLava : @blackhereticc @Eva_booklover97 Per Boba lasciamo perdere ma sta serie di Obi mi fa solo venire i nervi. Vorrei sap… - ilbazardimari : Su Italia 2 (canale 49 DTT) dalle 21,20 il film di Dragon Ball, Il Cammino dell'Eroe (La nascita degli eroi), del 1… - rotre54 : Le leggi dello Stato si rispettano. Gli 'obiettori' subito fuori dalle strutture sanitarie pubbliche. Parliamo… - sportli26181512 : Playoff Serie C: colpi Palermo e Catanzaro, il Padova vince in casa della Juve U23: Si sono concluse le gare d'anda… -