Dal GF Vip alle foto nuda a pagamento | annuncio bollente | “Venite a seguirmi…”

Leggi su direttanews

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Dal Grande Fratello Vip la modella raggiunge la nuova piattaforma hot: pioggia di critiche sui social, poi rimuove l’Gfvip (Studio)La notizia è arrivata direttamente dai social network: Dayane Mello ha deciso di iscriversi ad una delle piattaforme hot più in voga. La modella amatissima dal pubblico italiano dal Brasile è arrivata in Italia ormai tanti anni fa e ha deciso di passare qui la sua vita. Entrata nel mondo dello show business appare sempre come ospite in diversi format Mediaset. L’ultima apparizione è stata ne La Pupa e il Secchione Party, la trasmissione parla del programma tv dove si commentano le scelte dei concorrenti e si intervistano gli ospiti: Dayane alla conduzione. Ma non è finita qui perché a renderla ancora più popolare è stata proprio la partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini della scorsa ...