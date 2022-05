Da un’opera italiana di Bansky il primo NFT di Digital Street Art (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ in viaggio per Milano, dove domani sarà protagonista di un’azione sul piazzale davanti alla Stazione Centrale, “Ghost Over Banksy”, l’opera di Digital Street art realizzata dal collettivo Pepper’s Ghost sull’iconico stencil di Banksy “Migrant Child”, una delle sole tre opere presenti in Italia, che si trova a Venezia. Gli artisti Digitali del collettivo hanno infatti constatato che le condizioni del muro che ospita l’opera dello Street artist più famoso del mondo sono sempre più precarie, programmando così l’azione che vedremo domani all’imbrunire. “Ghost over Banksy” è anche il primo NFT (non-fungible token) di Digital Street Art collezionabile, autenticata e pubblicata su blockchain. Parte dei proventi saranno devoluti a Emergency. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ in viaggio per Milano, dove domani sarà protagonista di un’azione sul piazzale davanti alla Stazione Centrale, “Ghost Over Banksy”, l’opera diart realizzata dal collettivo Pepper’s Ghost sull’iconico stencil di Banksy “Migrant Child”, una delle sole tre opere presenti in Italia, che si trova a Venezia. Gli artistii del collettivo hanno infatti constatato che le condizioni del muro che ospita l’opera delloartist più famoso del mondo sono sempre più precarie, programmando così l’azione che vedremo domani all’imbrunire. “Ghost over Banksy” è anche ilNFT (non-fungible token) diArt collezionabile, autenticata e pubblicata su blockchain. Parte dei proventi saranno devoluti a Emergency. L'articolo ...

