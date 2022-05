Da domani a L'Aquila lutto cittadino fino al funerale (Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI - Dopo il "gravissimo e tragico incidente verificatosi nella giornata odierna presso la scuola dell'infanzia I Maggio, che ha causato il decesso di un bambino e il ferimento di altri 5 compagni di scuola, il sindaco dell'Aquila ha proclamato il lutto cittadino dalla giornata di domani, 19 maggio, sino al giorno di svolgimento delle esequie funebri". "In base al provvedimento è disposta l'esposizione a mezz'asta e listate a lutto delle bandiere sugli edifici pubblici delle Pubbliche amministrazioni presenti sul territorio comunale per l'intera durata del periodo di lutto cittadino; il divieto, nel corso di detto periodo, delle attività ludiche e ricreative e di ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso del tragico accadimento o con il decoro ... Leggi su agi (Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI - Dopo il "gravissimo e tragico incidente verificatosi nella giornata odierna presso la scuola dell'infanzia I Maggio, che ha causato il decesso di un bambino e il ferimento di altri 5 compagni di scuola, il sindaco dell'ha proclamato ildalla giornata di, 19 maggio, sino al giorno di svolgimento delle esequie funebri". "In base al provvedimento è disposta l'esposizione a mezz'asta e listate adelle bandiere sugli edifici pubblici delle Pubbliche amministrazioni presenti sul territorio comunale per l'intera durata del periodo di; il divieto, nel corso di detto periodo, delle attività ludiche e ricreative e di ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso del tragico accadimento o con il decoro ...

