Da Barcellona | ' Pjanic | il Napoli ha chiesto il prestito'

Advertising

tuttonapoli : Da Barcellona - Pjanic nel mirino del Napoli, contatti col Barça: i dettagli - Tiarossi2 : RT @juvinsight: Il #Besiktas ha comunicato al #Barcellona che non riscatterá Miralem #Pjanic. Sul centrocampista bosniaco ci sono #Fiorenti… - Vincenzo140893 : RT @juvinsight: Il #Besiktas ha comunicato al #Barcellona che non riscatterá Miralem #Pjanic. Sul centrocampista bosniaco ci sono #Fiorenti… - juvinsight : Il #Besiktas ha comunicato al #Barcellona che non riscatterá Miralem #Pjanic. Sul centrocampista bosniaco ci sono… - Esteben11 : #Pjanic - #Toronto, la trattativa continua spedita. ?? Nel frattempo si lavora sulla buonuscita del Barcellona. -

Finito due anni fa alnell'ambito dell'operazione che portò Arthur a Torino,non ha avuto un grande impatto nella sua prima stagione in blaugrana ed è stato girato in prestito al ...Napoli -i dettagliè fuori dai programmi delma tornerà in blaugrana dopo il prestito al Besiktas . Il suo futuro è però lontano dalla Spagna e sono già diversi i club ...Il Napoli avrebbe messo nel mirino Miralem Pjanic, a riportarlo è quotidiano di Barcellona Sport. L'ex Juve potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza in Spagna nell'ambito dell'operazione che portò ...Come riporta il quotidiano sportivo spagnolo Sport, il club azzurro si sarebbe fatto avanti negli ultimi giorni per avere il centrocampista ex Roma e Juve ...