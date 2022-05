Advertising

Agenzia askanews

Turismo,e agricoltura dovrebbero andare di pari passo per essere davvero il nostro traino economico', ha concluso...giro gli italiani - ha detto nel suo intervento in Aula alla Camera la deputata Ylenja... verso le valutazioni di professionalità "che rischiano di arretrare ladei magistrati" in ... Cultura, Lucaselli (Fdl): PNRR rischia essere occasione mancata Roma, 18 mag. (askanews) - 'Sul PNRR purtroppo siamo un po' indietro e rischia di essere davvero occasione mancata perché oggi c'è più confusione ...Roma, 6 mag. (askanews) - "Il bonus 200 euro a chi riceve il reddito di cittadinanza è una presa in giro, ancor più di fronte alle continue denunce a carico di indebiti percettori che dimostrano quant ...