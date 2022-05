Crolla palazzina nel Modenese | due bambini e quattro adulti feriti

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Non bastasse la tragedia nell'asilo di L'Aquila, ancora due, oltre a. Accade a Marano Sul Panaro, in provincia di Modena, per un crollo in unaavvenuto intorno alle 20 di questa sera. A cedere, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un pavimento al primo piano i un edificio di via Cavarola. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Uno dei, il più grave, è stato portato con l'elisoccorso a Bologna.

di sei feriti, quattro adulti e due bambini, il bilancio del crollo di un piano all'interno di unaa Marano Sul Panaro , in provincia di Modena, avvenuto intorno alle 20. Dai primi elementi che emergono, pare che a cedere sia stato un pavimento al primo piano nell'immobile che si trova in ...Le cronache locali riferiscono che lache è crollata è un vecchio edificio nel centro storico della città costituito da tre piani. Altre famiglie, oltre a quelle coinvolte, vivono in nello ...Non bastasse la tragedia nell'asilo di L'Aquila, ancora due bambini feriti, oltre a quattro adulti. Accade a Marano Sul Panaro, in provincia ...Crollo di una palazzina in provincia di Modena, a Marano sul Panaro, nel centro del paese. Il bilancio è di sei persone ferite, tra le quali anche due bambini. Sul posto sono ancora all'opera le forze ...