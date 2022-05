Cristiano Malgioglio chiede scusa alla Spagna dopo le parole usate all’Eurovision | il video imperdibile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022)ha deciso direfacendo il primo passo. Durante la finale dell’Eurovision Song Contest, non sono piaciuti agli spagnoli i suoi commenti sull’esibizione di Chanel Terrero, etichettata dall’autore di Gelato al cioccolato come: “La versione discount di Jennifer Lopez”. Lunedì 16 maggio,ha voluto inviare unmessaggiocantante, in occasione della sua ospitata al programma La Hora de La 1. Queste le sue: “Sono qui perrtiperché credo che il mio commento sia stato mal interpretato. Non è mai stata mia intenzione offenderti e in nessun momento ho chiesto al pubblico italiano di non votarti, questo è falso. ...