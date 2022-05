Cristante sulla finale di Conference League: “Vincere aiuta a creare una mentalità vincente, siamo molto carichi” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport una settimana prima della finale di Conference League contro il Feyeenord. Di seguito le sue parole. Due finali in un anno per te, ci sono analogie? “La finale è sempre una finale, la seconda devo ancora giocarla, spero di avere un esito positivo. L’emozione è tanta, sono partite che aspetti tutta una carriera”. Come ci arrivate? “siamo carichi. Arrivi alla fine, dopo tante partite, inizia il caldo, la stanchezza ci sta. Ma in una finale questo passa in secondo piano, abbiamo motivazioni, in una partita del genere la stanchezza non si fa sentire”. Si gioca per una vittoria: quanto fa crescere? “È importante, ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Bryan, centrocampista della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport una settimana prima delladicontro il Feyeenord. Di seguito le sue parole. Due finali in un anno per te, ci sono analogie? “Laè sempre una, la seconda devo ancora giocarla, spero di avere un esito positivo. L’emozione è tanta, sono partite che aspetti tutta una carriera”. Come ci arrivate? “. Arrivi alla fine, dopo tante partite, inizia il caldo, la stanchezza ci sta. Ma in unaquesto passa in secondo piano, abbiamo motivazioni, in una partita del genere la stanchezza non si fa sentire”. Si gioca per una vittoria: quanto fa crescere? “È importante, ...

