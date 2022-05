Covid, via libera anche dal Senato al decreto Riaperture: provvedimento è legge. Cosa cambia per la scuola (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ok del Senato, con 201 sì, al voto di fiducia sul dl Riaperture. I voti contrari sono stati 38, nessun astenuto. Il testo, già approvato dalla Camera, viene convertito in legge. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ok del, con 201 sì, al voto di fiducia sul dl. I voti contrari sono stati 38, nessun astenuto. Il testo, già approvato dalla Camera, viene convertito in. L'articolo .

Advertising

enpaonlus : Covid, i cani da ricerca scovano i passeggeri infetti in aeroporto: efficaci come i tamponi - PaoloBMb70 : BIANCHINI SPIATTELLA LA NUOVA TROVATA DEL GOVERNO ? 'NATURALMENTE TUTTI ... - fisco24_info : Dl Covid, via libera Senato a fiducia con 201 sì: (Adnkronos) - 38 i contrari e nessun astenuto… - ItaSottoSopra : @MentanaEnrico Sarebbe indegno di parlare in Italia anche chi ha fomentato la paura sul covid, ha obbligato ai vacc… - paolovarsi1 : J’ACCUSE/ “C’è un progetto preciso per lasciare l’Italia in piena crisi” -