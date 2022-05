Covid oggi Lazio | 2 883 contagi e 16 morti A Roma 1 484 nuovi casi

Advertising

RobertoBurioni : 148 morti per COVID-19 anche oggi. Praticamente ogni giorno un aereo che cade. Vorrei che qualcuno mi dicesse che… - SkyTG24 : #Covid19, news di oggi. 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto. LIVE - stebellentani : Sempre dai dati Istat usciti oggi. Nel primo trimestre (1/1-31/3) la media dei decessi prepandemia 2015-2019: 184.0… - LocalPage3 : Covid oggi Lombardia, 4.325 contagi e 11 morti. A Milano 1.419 casi - infoitinterno : Covid, news di oggi. Report Fiaso: raddoppia discesa ricoveri, -14,9% in 7 giorni. LIVE -

Il vaiolo delle scimmie è aduna malattia molto rara in Europa . Da quando il virus è stato ... Le ultime notizie sulla pandemia diCampania, il bollettino del 17 maggio. Quintuplicati i casi, 8 i morti Napoli, 18 maggio 2022 " Oscillazione continua sul fronte: dopo la risalita improvvisa di ieri, nelle ultime 24 ...anche a causa dell’epidemia Covid-19, hanno visto accrescere le loro difficoltà.Queste persone, grazie al finanziamento ottenuto, saranno prese in carico e assistite da personale specializzato.Non ...Il Ministero della Salute ha reso noti i dati riguardanti il covid. Di seguito il bollettino nazionale con particolare attenzione alla situazione attuale in Sicilia. Il Ministero della Salute ha ...