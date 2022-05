Covid oggi Italia | 30 408 contagi e 136 morti | bollettino 18 maggio

(Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 30.408 i nuovidain, 182022, secondo numeri e dati – regione per regione – deldi ministero della Salute e Protezione Civile. Si registrano inoltre altri 136. Ecco i dati, regione per regione: VENETO – Sono 2.613 i nuovida coronavirus18in Veneto, secondo i dati dell’ultimo-19 di Azienda Zero. Si registrano 9. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.733.236, mentre gli attualmente positivi sono 45.410. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.619. Negli ospedali veneti sono ricoverate 459 persone in area ...

RobertoBurioni : 148 morti per COVID-19 anche oggi. Praticamente ogni giorno un aereo che cade. Vorrei che qualcuno mi dicesse che… - SkyTG24 : #Covid19, news di oggi. 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto. LIVE - saverioraimondo : L’invasioni dei cinghiali a Roma è colpa della Nato che si è allargata nelle foreste. #SaverioMaGiusto oggi su ?… - PasqualeCacace5 : RT @rtl1025: ?? #Covid, oggi 30.408 nuovi casi e 136 morti. 264.273 tamponi, tasso di positività all'11,5%. 7.276 ricoverati con sintomi, -1… - rtl1025 : ?? #Covid, oggi 30.408 nuovi casi e 136 morti. 264.273 tamponi, tasso di positività all'11,5%. 7.276 ricoverati con… -

...e le relative tensioni sociali hanno concesso ai criminali di sfruttare occasioni come ilo, ... sviluppata attraverso la rivista storica, in un più ampio sistema di comunicazionestrutturato ...La curva dei ricoveri accelera la discesa, secondo la rilevazione degli ospedali sentinella della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere. In Veneto sono state isolate due nuove ...Gli autori affermano che lo studio 'mette in discussione l'ipotesi che alti tassi di vaccinazione universale portino all'immunità di gregge e prevengano i focolai di COVID - 19'.1 FATTO #2: uno studio ...Sono 728 i nuovi positivi al Covid in Liguria nelle ultime 24 ore. Sono emersi da 6684 tamponi (1740 molecolari e 4944 test antigenici). Il tasso di positività è del 10,89%. I nuovi casi sono ...