Covid, news di oggi. Report Fiaso: raddoppia discesa ricoveri, -14,9% in 7 giorni. LIVE (Di mercoledì 18 maggio 2022) La curva dei ricoveri accelera la discesa, secondo la rilevazione degli ospedali sentinella della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere. In Veneto sono state isolate due nuove sottovarianti a inizio maggio. In Corea del Nord il leader Kim Jong Un ha ordinato un blocco nazionale per cercare di arginare la diffusione del virus nel Paese, la cui popolazione non è vaccinata. Il numero dei morti per le conseguenze del coronavirus ha raggiunto un milione negli Stati Uniti Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 18 maggio 2022) La curva deiaccelera la, secondo la rilevazione degli ospedali sentinella della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere. In Veneto sono state isolate due nuove sottovarianti a inizio maggio. In Corea del Nord il leader Kim Jong Un ha ordinato un blocco nazionale per cercare di arginare la diffusione del virus nel Paese, la cui popolazione non è vaccinata. Il numero dei morti per le conseguenze del coronavirus ha raggiunto un milione negli Stati Uniti

Advertising

LaStampa : Covid, i cani da ricerca scovano i passeggeri infetti in aeroporto: efficaci come i tamponi - SkyTG24 : #Covid19, news di oggi. 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto. LIVE - borghi_claudio : Ricordiamo che secondo i soliti fenomeni se si fosse tolto il green pass ci sarebbe stata l'apocalisse e andava ten… - greenpassnews : Ottieni il tuo badge con la rosa bianca: la rosa bianca - - CNewsgroup : Covid-19, il punto della situazione in Ontario (CNMNG News ????) -