Covid, le notizie. Corea del Nord schiera esercito per combattere il virus. LIVE (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il leader Kim Jong Un ha ordinato un blocco nazionale per cercare di arginare la diffusione del virus nel Paese, la cui popolazione non è vaccinata, e ha schierato i militari per aiutare a combattere l'epidemia. Il numero dei morti per le conseguenze del coronavirus ha raggiunto un milione negli Stati Uniti. Lo si legge sulla mappa aggiornata della Johns Hopkins University. Sono ancora 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto

