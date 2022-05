Covid Italia, 30.408 nuovi positivi, 136 i deceduti nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono 30.408 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia. A dirlo, sono i dati diffusi dal quotidiano bollettino del Ministero della Salute. Gli attualmente positivi passano quindi a 952.578, mentre i deceduti delle ultime 24 ore sono stati 136, per un totale da inizio pandemia di 165.630 persone. I ricoverati negli ospedali Italiani sono 7.594 (208 in meno di ieri), dei quali 318 in terapia intensiva (19 in meno di ieri). Il totale dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di 264.273. (ITALPRESS). Photo credits www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono 30.408 ial Coronavirus in. A dirlo, sono i dati diffusi dal quotidiano bollettino del Ministero della Salute. Gli attualmentepassano quindi a 952.578, mentre idelle24 ore sono stati 136, per un totale da inizio pandemia di 165.630 persone. I ricoverati negli ospedalini sono 7.594 (208 in meno di ieri), dei quali 318 in terapia intensiva (19 in meno di ieri). Il totale dei tamponi effettuati24 ore è di 264.273. (ITALPRESS). Photo credits www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

