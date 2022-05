(Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono 30.408 ial Coronavirus in Italia. A dirlo, sono i dati diffusi dal quotidiano bollettino del Ministero della Salute. Gli attualmentepassano quindi a 952.578, mentre idelle24 ore sono stati 136, per un totale da inizio pandemia di 165.630 persone. I ricoverati negli ospedali italiani sono 7.594 (208 in meno di ieri), dei quali 318 in terapia intensiva (19 in meno di ieri). Il totale dei tamponi effettuati24 ore è di 264.273. (ITALPRESS). Photo credits www.agenziafotogramma.it

Advertising

Italpress : Covid, 30.408 nuovi positivi, 136 i deceduti nelle ultime 24 ore - VerdiVeneto : RT @nuova_venezia: Covid, il bollettino del 18 maggio: 30.408 nuovi casi e 136 morti. Tasso di positività all’11,5% - Marilenapas : RT @RaiNews: #Covid, 30.408 nuovi contagi e 136 morti nelle ultime 24 ore in Italia - zazoomblog : Covid oggi Italia 30.408 contagi e 136 morti: bollettino 18 maggio - #Covid #Italia #30.408 #contagi - nuova_venezia : Covid, il bollettino del 18 maggio: 30.408 nuovi casi e 136 morti. Tasso di positività all’11,5% -

Sono 30.i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 44.489 di ieri e soprattutto i 42.249 contagi di mercoledì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante ...I nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 30., in calo rispetto ai 44.489 di ieri. I decessi sono 136, ieri ne erano stati segnalati 148.Sono in calo a 30.408 i nuovi contagi da Covid (-14mila) con una discesa dei tamponi a 264mila (-71mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 136 decessi ...Sono 30.408 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia. A dirlo, sono i dati diffusi dal quotidiano bollettino del Ministero della Salute. Gli attualmente p ...