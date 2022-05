Costumi da bagno dalle bottiglie riciclate: Carvico e Arena insieme per l’ambiente (Di mercoledì 18 maggio 2022) Carvico. Quattro anni fa, nel 2018, l’impegno ecologista si era concretizzato attraverso l’utilizzo delle reti da pesca abbandonate in mare per creare Costumi da bagno. Adesso la Carvico si mantiene ancora sull’indumento clou dell’estate al mare producendo un tessuto dal recupero del pet delle bottiglie, tessuto che Arena utilizza per nuovi Costumi da bagno. Con la certezza che la salvaguardia del pianeta passi da azioni concrete e scelte consapevoli, Carvico Spa, eccellenza bergamasca nel mondo nella produzione di tecno-tessuti per il mondo swimwear, outerwear e sportswear, e Arena, brand leader nel waterwear, hanno unito le forze all’insegna della sostenibilità per progettare un costume sostenibile dedicato a chi ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 18 maggio 2022). Quattro anni fa, nel 2018, l’impegno ecologista si era concretizzato attraverso l’utilizzo delle reti da pesca abbandonate in mare per creareda. Adesso lasi mantiene ancora sull’indumento clou dell’estate al mare producendo un tessuto dal recupero del pet delle, tessuto cheutilizza per nuovida. Con la certezza che la salvaguardia del pianeta passi da azioni concrete e scelte consapevoli,Spa, eccellenza bergamasca nel mondo nella produzione di tecno-tessuti per il mondo swimwear, outerwear e sportswear, e, brand leader nel waterwear, hanno unito le forze all’insegna della sostenibilità per progettare un costume sostenibile dedicato a chi ...

