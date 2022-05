Così Speranza vuole penalizzare le Regioni di centrodestra (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il ministero della Salute vorrebbe privare sei Regioni dei loro Comitati Etici. Ma cinque su sei sono governate dal centrodestra. E Vito Bardi, governatore della Basilicata, sottolinea al Giornale.it i rischi per il Mezzogiorno Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il ministero della Salute vorrebbe privare seidei loro Comitati Etici. Ma cinque su sei sono governate dal centrodestra. E Vito Bardi, governatore della Basilicata, sottolinea al Giornale.it i rischi per il Mezzogiorno

Advertising

GuidoDeMartini : ??MASCHERINE: SPERANZA NON VUOLE MOLLARE L’OSSO?? ???? L’Italia col suo grande ministro della salute, fa di tutto per r… - AletrAmp : RT @CathVoicesITA: 'Paternalismo' e 'deriva totalitaria': così il Comitato Internazionale per l'#Etica della Biomedicina sulla lettera con… - ManuelTucci2 : @GabrieleIuvina1 Son così i comunisti. Pure Speranza aveva sperato in una società post pandemia - kkaesboba : @peIagi COOOOOOOSAIDNDIESNSJNS......con la crosta così bianca??? VABBÈ CI RINUNCIO, NON CI SARÀ MAI SPERANZA - DitoAll : @Amigdalaintesta È piacevole sapere che nel mondo c'è speranza. Mettiamola così. -