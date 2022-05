Cosa seguire al Wired Next Fest di Firenze se ti interessano cinema, tv e libri (Di mercoledì 18 maggio 2022) Eric Sadin, Sabrina Efionayi, Karma B, Niko Romito, Maura Gancitano, Alessandro Borghi, Jonathan Bazzi, Isabella Ragonese, Gabriele Mainetti e Laccio racconteranno al Wired Next Fest come l'arte e lo spettacolo possano aiutare a costruire un mondo più equo e attento alle minoranze Leggi su wired (Di mercoledì 18 maggio 2022) Eric Sadin, Sabrina Efionayi, Karma B, Niko Romito, Maura Gancitano, Alessandro Borghi, Jonathan Bazzi, Isabella Ragonese, Gabriele Mainetti e Laccio racconteranno alcome l'arte e lo spettacolo possano aiutare a costruire un mondo più equo e attento alle minoranze

Advertising

OroBitty : Ormai seguire questi....due è diventato un lavoro..io sono stressata....non scherzo mi cambiano l'umore...nel giro… - Ryan27372 : RT @xxByBxx: Ancora e Ancora.. e Bagno il sedile Ti va di seguire la mia giornata manda Dm per dirmi che cosa fare per soddisfare la Bestia… - Wendycroy888 : RT @zaffiro_paola: Non accetto che gente, che nemmeno conosco, venga a dirmi cosa fare, chi seguire ecc... Calmatevi che non siete i domina… - Leonard48598239 : RT @Lucia_1982_: @Leonard48598239 Non puoi saperlo a priori se è giusta o sbagliata. Io penso che bisogni seguire il cuore,se poi è sbaglia… - Lucia_1982_ : @Leonard48598239 Non puoi saperlo a priori se è giusta o sbagliata. Io penso che bisogni seguire il cuore,se poi è… -