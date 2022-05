Coronavirus, 30.048 nuovi casi e 136 morti. In forte calo i ricoverati in area medica e nelle terapie intensive (Di mercoledì 18 maggio 2022) nelle ultime 24 ore sono state 30.048 le nuove diagnosi di infezione da Sars-Cov-2 in Italia tra i 264.273 tamponi, di cui 190.811 test rapidi. L’incidenza è quindi dell’11,5%. I decessi sono stati 136. In netto calo i ricoverati con sintomi (-189) e flettono anche i parenti in terapia intensiva (-19) in un giorno da 25 ingressi. Nel confronto settimanale tra i primi tre giorni, si nota una forte diminuzione della circolazione virale con 88.565 casi tra il 16-18 maggio (erano stati 115.419 tra il 9 e l’11) . Stabili gli ingressi in terapia intensiva (da 95 a 88), mentre continua il calo dei posti letto occupati con la stessa velocità (da -243 a -256). Restano invece stabili i decessi, da 357 a 386. Ad oggi sono 7.276 i posti letto occupati nei reparti Covid e altri 318 sono le persone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022)ultime 24 ore sono state 30.048 le nuove diagnosi di infezione da Sars-Cov-2 in Italia tra i 264.273 tamponi, di cui 190.811 test rapidi. L’incidenza è quindi dell’11,5%. I decessi sono stati 136. In nettocon sintomi (-189) e flettono anche i parenti in terapia intensiva (-19) in un giorno da 25 ingressi. Nel confronto settimanale tra i primi tre giorni, si nota unadiminuzione della circolazione virale con 88.565tra il 16-18 maggio (erano stati 115.419 tra il 9 e l’11) . Stabili gli ingressi in terapia intensiva (da 95 a 88), mentre continua ildei posti letto occupati con la stessa velocità (da -243 a -256). Restano invece stabili i decessi, da 357 a 386. Ad oggi sono 7.276 i posti letto occupati nei reparti Covid e altri 318 sono le persone ...

Advertising

happyproudpuppy : RT @you_trend: ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 137.324.990 Dosi somministrate ieri: 5… - happyproudhuman : RT @you_trend: ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 137.324.990 Dosi somministrate ieri: 5… - Dome689 : RT @you_trend: ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 137.324.990 Dosi somministrate ieri: 5… - Ste_Gualdoni : RT @you_trend: ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 137.324.990 Dosi somministrate ieri: 5… - you_trend : ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 137.324.990 Dosi somministrat… -