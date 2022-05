Concorso straordinario bis nella scuola: bando e scadenza per la domanda (Di mercoledì 18 maggio 2022) . Quali sono i requisiti richiesti ai candidati? Concorso straordinario bis nella scuola: bando in Gazzetta Ufficiale Il bando per il nuovo Concorso straordinario per la scuola secondaria destinato ai precari che hanno come requisiti fondamentali tre anni di servizio maturati negli ultimi cinque anni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A bando, sono stati messi i posti residui delle immissioni in ruolo 2021/2022 distribuiti per province. I posti, tuttavia, potrebbero subire modifiche in futuro. Potranno presentare domanda coloro che sono in possesso dei requisiti indicati all’art. 3 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022. Ogni candidato potrà inoltrare l’istanza esclusivamente per una regione e per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 18 maggio 2022) . Quali sono i requisiti richiesti ai candidati?bisin Gazzetta Ufficiale Ilper il nuovoper lasecondaria destinato ai precari che hanno come requisiti fondamentali tre anni di servizio maturati negli ultimi cinque anni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A, sono stati messi i posti residui delle immissioni in ruolo 2021/2022 distribuiti per province. I posti, tuttavia, potrebbero subire modifiche in futuro. Potranno presentarecoloro che sono in possesso dei requisiti indicati all’art. 3 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022. Ogni candidato potrà inoltrare l’istanza esclusivamente per una regione e per ...

UCIIM_Nazionale : Riparte il concorso straordinario - orizzontescuola : Concorso straordinario bis, la prova orale slitta in piena estate. Il cronoprogramma - TecnicaScuola : Concorso straordinario secondaria. In cosa consiste la prova disciplinare? BANDO e TABELLA POSTI --… - orizzontescuola : Concorso straordinario bis, come si svolgerà prova orale. Non c’è un punteggio minimo né bocciatura. Ecco chi vince - scuolainforma : #Domanda #concorso straordinario 2022: cosa si dichiara nell'istanza -