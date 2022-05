Concorso straordinario bis, domande fino al 16 giugno. Tassa d’iscrizione di 128 euro. Istanza solo per una regione e classe di concorso. NOTA [PDF] (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Ministero dell'Istruzione, con la NOTA 18956 del 6 maggio scorso, a firma del capo dipartimento Filippo Serra, dà l'avvio dell' apertura delle funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze per il concorso straordinario bis. L'articolo concorso straordinario bis, domande fino al 16 giugno. Tassa d’iscrizione di 128 euro. Istanza solo per una regione e classe di concorso. NOTA PDF . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Ministero dell'Istruzione, con la18956 del 6 maggio scorso, a firma del capo dipartimento Filippo Serra, dà l'avvio dell' apertura delle funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze per ilbis. L'articolobis,al 16di 128per unadiPDF .

Advertising

zazoomblog : Concorso straordinario bis domande fino al 16 giugno. 128 euro per partecipare. Istanza solo per una regione e clas… - orizzontescuola : Concorso straordinario bis, domande fino al 16 giugno. 128 euro per partecipare. Istanza solo per una regione e cla… - ProDocente : Concorso straordinario bis, ecco il bando [scarica PDF] 128 euro per partecipare. Tutte le info utili - scuolainforma : Concorso straordinario bis, bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale (PDF) - rielafaby : RT @orizzontescuola: Concorso straordinario bis, ecco il bando [scarica PDF] 128 euro per partecipare, tutte le info utili -