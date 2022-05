Concorso straordinario bis, domanda entro il 16 giugno. Tre anni di servizio e 128 euro per partecipare. BANDO [PDF] (Di mercoledì 18 maggio 2022) In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il BANDO del nuovo Concorso straordinario per la scuola secondaria riservato ai precari con 3 anni di servizio negli ultimi 5. Serve l'annualità di servizio specifica per la classe di Concorso per la quale si partecipa. L'articolo Concorso straordinario bis, domanda entro il 16 giugno. Tre anni di servizio e 128 euro per partecipare. BANDO PDF . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 18 maggio 2022) In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato ildel nuovoper la scuola secondaria riservato ai precari con 3dinegli ultimi 5. Serve l'annualità dispecifica per la classe diper la quale si partecipa. L'articolobis,il 16. Tredie 128perPDF .

Advertising

TecnicaScuola : Concorso straordinario secondaria, il decreto in Gazzetta: 128 euro per partecipare. Scadenza 16 giugno 2022 --… - zazoomblog : Concorso straordinario bis domande fino al 16 giugno. Tassa d’iscrizione di 128 euro. Istanza solo per una regione… - zazoomblog : Concorso straordinario bis domande fino al 16 giugno. 128 euro per partecipare. Istanza solo per una regione e clas… - orizzontescuola : Concorso straordinario bis, domande fino al 16 giugno. 128 euro per partecipare. Istanza solo per una regione e cla… - ProDocente : Concorso straordinario bis, ecco il bando [scarica PDF] 128 euro per partecipare. Tutte le info utili -