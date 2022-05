Concorso straordinario bis, come si compila la domanda e come si paga il contributo di 128 euro. GUIDA (Di mercoledì 18 maggio 2022) Pubblicato il bando per la partecipazione al Concorso straordinario previsto dall'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021. Presentazione domanda: modalità e termini, regione e classe di Concorso, dichiarazioni e passaggi da effettuare in piattaforma. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 18 maggio 2022) Pubblicato il bando per la partecipazione alprevisto dall'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021. Presentazione: modalità e termini, regione e classe di, dichiarazioni e passaggi da effettuare in piattaforma. L'articolo .

Advertising

Ticonsiglio : Tabella posti concorso straordinario bis 2022 per tutte le regioni e classi di concorso <p>Il MIUR ha trasmesso ai… - TecnicaScuola : Concorso straordinario, i requisiti per partecipare -- - moneypuntoit : ?? Concorso scuola straordinario con solo orale, c'è il bando: quando ci sarà la prova? ?? - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Concorso straordinario bis nella scuola: bando e scadenza per la domanda - DitalsCom : Nuovo concorso straordinario per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado rim… -