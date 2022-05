Commissione esteri, eletta Stefania Craxi (Forza Italia). Disfatta M5s (Di mercoledì 18 maggio 2022) Clamoroso in Senato. E' stata eletta a sorpresa Stefania Craxi, presidente della Commissione esteri, posto lasciato vuoto da Vito Petrocelli del Movimento 5 Stelle. La votazione si è conclusa con 12 voti per Craxi e 9 per Ettore Licheri, candidato dei grillini. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Clamoroso in Senato. E' stataa sorpresa, presidente della, posto lasciato vuoto da Vito Petrocelli del Movimento 5 Stelle. La votazione si è conclusa con 12 voti pere 9 per Ettore Licheri, candidato dei grillini.

ilfoglio_it : ?? Clamoroso in Senato. Stefania #Craxi eletta presidente della commissione Esteri. Clamorosa disfatta per Conte e p… - LaStampa : Afghanistan, i taleban chiudono la commissione dei diritti umani - davidallegranti : Il M5S vuole Gianluca Ferrara presidente della Commissione Esteri al Senato al posto di Vito Petrocelli. - sotgiusim : RT @Pierferdinando: La sintesi della riunione della Commissione Esteri di questa mattina è: Stefania Craxi promossa a pieni voti, maggioran… - DomaniGiornale : ???? Il #M5s perde la presidenza della Commissione #Esteri #Senato per il dopo #Petrocelli: ma anche la nuova preside… -