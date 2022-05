“Come prendermi” è il nuovo singolo di Goteo: l’intervista (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Come prendermi viene scritta in un momento particolare della mia vita, il momento in cui ho davvero capito che stavo mentendo a me stesso, avevo bisogno di quel punto fermo che per tanto tempo avevo trascurato” Fuori da venerdì 13 maggio per Supernova Dischi il nuovo singolo di Goteo dal titolo Come prendermi. Il rapper fiorentino classe 1997 torna con un nuovo pezzo che anticipa l’uscita del suo primo album, un brano che vede la produzione di EFFEÍ e che è tutto dedicato al mondo interiore dell’artista, una vera e propria presa di coscienza delle sue emozioni più recondite. Goteo ci ha gentilmente concesso un’intervista. “Come prendermi” ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 18 maggio 2022) “viene scritta in un momento particolare della mia vita, il momento in cui ho davvero capito che stavo mentendo a me stesso, avevo bisogno di quel punto fermo che per tanto tempo avevo trascurato” Fuori da venerdì 13 maggio per Supernova Dischi ildidal titolo. Il rapper fiorentino classe 1997 torna con unpezzo che anticipa l’uscita del suo primo album, un brano che vede la produzione di EFFEÍ e che è tutto dedicato al mondo interiore dell’artista, una vera e propria presa di coscienza delle sue emozioni più recondite.ci ha gentilmente concesso un’intervista. “” ...

