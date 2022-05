Come Miami ha scoperto l'altra faccia delle criptovalute bruciando milioni di dollari (Di mercoledì 18 maggio 2022) Al centro del caso c'è MiamiCoin, la prima moneta virtuale dedicata a una città, che ha perso il 95% del valore Non tutto sta andando Come previsto per l'ambizioso piano di Francis Suarez, sindaco di Miami e grande sostenitore delle criptovalute, tanto da voler trasformare la città che guida nella capitale dei Bitcoin. Per diffondere conoscenze e potenzialità delle criptomonete presso i suoi concittadini, Suarez ha promosso la … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 18 maggio 2022) Al centro del caso c'èCoin, la prima moneta virtuale dedicata a una città, che ha perso il 95% del valore Non tutto sta andandoprevisto per l'ambizioso piano di Francis Suarez, sindaco die grande sostenitore, tanto da voler trasformare la città che guida nella capitale dei Bitcoin. Per diffondere conoscenze e potenzialitàcriptomonete presso i suoi concittadini, Suarez ha promosso la …

