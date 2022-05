Come l’Olanda è tornata grande in Europa (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel ranking UEFA 2022 l’Olanda si è classificata al secondo posto alle spalle dell’Inghilterra, totalizzando 19.200 punti. Un risultato che potrebbe essere ulteriormente incrementato dalla vittoria del Feyenoord nella finale di Conference League, vent’anni dopo l’ultimo successo olandese in una competizione europea (la Coppa UEFA, vinta sempre dal Feyenoord, in finale sul Borussia Dortmund). Al di là di Come vada la finale contro la Roma, comunque, l’Olanda calcistica ha già vinto. Solo quattro anni fa, l’Olanda occupava la posizione numero 13 del ranking generale, con prestazioni in caduta libera che, nei momenti peggiori, lambivano l’umiliazione. È toccato a tutti i club, ad ogni livello: l’Ajax eliminato dai preliminari di Champions League 2016-17 dal Rostov con un complessivo 2-5; il PSV Eindhoven sconfitto alle ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel ranking UEFA 2022si è classificata al secondo posto alle spalle dell’Inghilterra, totalizzando 19.200 punti. Un risultato che potrebbe essere ulteriormente incrementato dalla vittoria del Feyenoord nella finale di Conference League, vent’anni dopo l’ultimo successo olandese in una competizione europea (la Coppa UEFA, vinta sempre dal Feyenoord, in finale sul Borussia Dortmund). Al di là divada la finale contro la Roma, comunque,calcistica ha già vinto. Solo quattro anni fa,occupava la posizione numero 13 del ranking generale, con prestazioni in caduta libera che, nei momenti peggiori, lambivano l’umiliazione. È toccato a tutti i club, ad ogni livello: l’Ajax eliminato dai preliminari di Champions League 2016-17 dal Rostov con un complessivo 2-5; il PSV Eindhoven sconfitto alle ...

