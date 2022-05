Come d'incanto 2: prima foto ufficiale e data di uscita del film su Disney+ (Di mercoledì 18 maggio 2022) Amy Adams e Maya Rudolph nella prima foto ufficiale di Come d'incanto 2, Disney+ svela la data di uscita del sequel fiabesco. Disney ha rivelato la prima foto ufficiale di Come d'incanto 2, sequel dell'hit romantico Come d'incanto, anticipando inoltre la data di uscita su Disney+: il 24 novembre 2022. La foto rivelata via social media mostra Amy Adams e Maya Rudolph in completo abbigliamento reale. Disenchanted vede il ritorno di Amy Adams nei panni dell'irrimediabilmente romantica ed eternamente ottimista Giselle, ora sposata e che vive a Monroeville; Patrick Dempsey ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 maggio 2022) Amy Adams e Maya Rudolph nelladid'2,svela ladidel sequel fiabesco. Disney ha rivelato ladid'2, sequel dell'hit romanticod', anticipando inoltre ladisu: il 24 novembre 2022. Larivelata via social media mostra Amy Adams e Maya Rudolph in completo abbigliamento reale. Disenchanted vede il ritorno di Amy Adams nei panni dell'irrimediabilmente romantica ed eternamente ottimista Giselle, ora sposata e che vive a Monroeville; Patrick Dempsey ...

